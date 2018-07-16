Всегда начеку госинспекторы «Лосиного острова»

Национальный парк «Лосиный остров» сообщил о результатах работы государственной инспекции в первую неделю июля.

В течение первых июльских дней, а точнее со 2-го по 8 июля, в результате проведенных рейдов Государственной инспекцией национального парка было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

Чаще всего пресекаются движения и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием парка. Подобных дел за прошедший период было возбуждено — 13. Еще два дела возбуждены за деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам национального парка и объектам растительного и животного мира.

Также зафиксировано было три случая деятельности, проводимой без согласования с Федеральными органами исполнительными власти в области в области охраны окружающей среды.

Отметим, что в «Лосином острове» следует соблюдать особую осторожность, особенно в жаркий период. Патрульные группы парка совместно с сотрудниками полиции проводят регулярные рейды по всей территории нацпарка, и нарушителям не удастся избежать ответственности.