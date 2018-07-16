Праздник «Московское лето в Богородском» прошел на Бойцовой улице

Праздничную программу провел для взрослых и детей Досуговый центр «Богородское».

Десятки жителей района Богородское посетили праздник «Московское лето в Богородском», который состоялся 10 июля в Досуговом центре.

Дети и их родители смогли в этот день насладиться вокальными номерами в исполнении руководителя и занимающихся в студии «Звездопад», участвовать в увлекательных конкурсах и викторинах.

Каждый желающий в соседнем зале мог проявить свои способности в рукоделии, в мастер-классе по тестопластике, либо сразиться с соперниками за шахматными досками.

По окончании праздника, всем детям организаторы вручили памятные подарки, которые будут напоминать о летнем отдыхе в 2018 году.