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Праздник «Московское лето в Богородском» прошел на Бойцовой улице
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Праздник «Московское лето в Богородском» прошел на Бойцовой улице 

Официальный сайт управы района Богородское 43 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздничную программу провел для взрослых и детей Досуговый центр «Богородское».
Десятки жителей района Богородское посетили праздник «Московское лето в Богородском», который состоялся 10 июля в Досуговом центре.
Дети и их родители смогли в этот день насладиться вокальными номерами в исполнении руководителя и занимающихся в студии «Звездопад», участвовать в увлекательных конкурсах и викторинах.
Каждый желающий в соседнем зале мог проявить свои способности в рукоделии, в мастер-классе по тестопластике, либо сразиться с соперниками за шахматными досками.
По окончании праздника, всем детям организаторы вручили памятные подарки, которые будут напоминать о летнем отдыхе в 2018 году.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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