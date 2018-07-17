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В Индии число пострадавших при обрушении шатра на митинге возросло до 90
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В Индии число пострадавших при обрушении шатра на митинге возросло до 90 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении шатра во время митинга премьер-министра Индии Нарендры Моди в штате Западная Бенгалия возросло до 90 человек, пишет газета Hindustan Times.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших.
"Всего было госпитализировано 90 человек, среди которых 66 мужчин и 24 женщины. Четырнадцать человек отпустили домой после предварительного осмотра. Двое находятся в критическом состоянии", — сказал глава медицинского колледжа и клиники округа Миднапор (Midnapore).
Как пишет газета, премьер-министр и лидеры индийской народной партии (Бхаратия джаната парти — БДП) не пострадали. «К счастью, ни один из них не получил серьезных увечий», — сообщил президент местного отделения БДП.
Шеф полиции округа Миднапор заявил, что по факту обрушения будет проведено расследование.
Шатер был возведен, чтобы укрыть людей от дождя на митинге премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он находился прямо напротив главного входа в помещение, где выступал премьер. По словам очевидцев, многие сторонники индийской народной партии забирались на шатер во время митинга, что привело к обрушению.
После митинга Моди посетил пострадавших в больнице и побеседовал с некоторыми из них. Премьер отметил дисциплину и поддержку людей на митинге во время инцидента.
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