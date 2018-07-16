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Российско-итальянское строительное предприятие в Пензе откроется в октябре
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Российско-итальянское строительное предприятие в Пензе откроется в октябре 

ТАСС 41 минуту назад
ПЕНЗА, 16 июля. /ТАСС/. Завод по производству бетонных домокомплектов в Пензе, который является совместным проектом итальянской компании Simem и пензенского домостроительного комбината «Бетониум», начнет работу в октябре. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Пензенской области глава региона Иван Белозерцев.
"Я пригласил министра строительства и ЖКХ РФ (Владимира Якушева — прим. ТАСС) посетить наш регион в октябре, когда мы планируем ввести в эксплуатацию завод панельного домостроения", — сказал Белозерцев.
По словам зампредседателя правительства Пензенской области Андрея Лузгина, оборудование, необходимое для работы завода, приехало из-за рубежа и пока находится на складе временного хранения. «Завершается таможенная процедура, закончен монтаж бетонного узла. К октябрю завод будет работать», — отметил Лузгин.
Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в ходе визита пензенской делегации в Италию было принято решение о строительстве роботизированной линии по производству бетонных домокомплектов. Власти региона рассчитывают, что использование технологий итальянской компании Simem позволит снизить затраты на строительства жилья. Планируется, что завод будет выпускать до 200 тыс. кв. метров жилья в год.
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