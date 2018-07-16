Российско-итальянское строительное предприятие в Пензе откроется в октябре

ПЕНЗА , 16 июля. / ТАСС /. Завод по производству бетонных домокомплектов в Пензе, который является совместным проектом итальянской компании Simem и пензенского домостроительного комбината «Бетониум», начнет работу в октябре. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Пензенской области глава региона Иван Белозерцев.

"Я пригласил министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева — прим. ТАСС) посетить наш регион в октябре, когда мы планируем ввести в эксплуатацию завод панельного домостроения", — сказал Белозерцев.

По словам зампредседателя правительства Пензенской области Андрея Лузгина, оборудование, необходимое для работы завода, приехало из-за рубежа и пока находится на складе временного хранения. «Завершается таможенная процедура, закончен монтаж бетонного узла. К октябрю завод будет работать», — отметил Лузгин.