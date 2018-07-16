В госуниверситете Северной Осетии откроют факультет бизнеса и управления

Факультет бизнеса и управления в новом учебном году откроется в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ).

«Мы постарались подготовить ряд нововведений в плане расширения специальностей в университете. Так, по итогам соглашения с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и МСП Банком в новом учебном году у нас начнет действовать новый факультет бизнеса и управления», — сообщил в интервью ТАСС ректор вуза Алан Огоев.

Он пояснил, что сотрудники корпорации будут оказывать студентам методологическую помощь, а также контролировать вовлеченность обучающихся в бизнес-среду. Кроме того, в новом учебном году на факультете бизнеса и управления будет создана кафедра предпринимательства, сервиса и туризма.

В перспективе в учебный план планируется ввести курсы по предпринимательству на всех факультетах СОГУ.

«Мы развиваем в университете этот блок в рамках стратегии социально-экономического развития нашей республики. Как известно, Северная Осетия разработала план развития до 2030 года. Мы должны готовить соответствующих специалистов. Хотим переформатировать факультеты, чтобы наши выпускники умели зарабатывать деньги и были востребованы сегодня на рынке труда», — отметил Огоев.

Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хетагурова — самый крупный вуз Северной Осетии, в котором обучается свыше 6 тысяч студентов на 18 факультетах.