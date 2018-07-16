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Виновный в смерти оренбурженки водитель автобуса получил два года тюрьмы
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Виновный в смерти оренбурженки водитель автобуса получил два года тюрьмы 

ProOren 48 минут назад
Фото: ProOren
Накануне суд вынес обвинительный приговор 40-летнему водителю, по вине которого погибла пассажирка.
Напомним, что трагедия произошла в апреле 2018 года. Высаживая пассажиров на остановке на ул. Чкалова, водитель допустил падение 26-летней девушки. Не убедившись в том, что все желающие вышли из автобуса, он тронулся с места. Потерпевшая упала. С разрывом печени и других внутренних органов ее госпитализировали в больницу. Вскоре от полученных травм она скончалась.
В ходе следствия водитель полностью признал свою вину. Прокуратура Ленинского района поддержала государственное обвинение и передала дело о ДТП со смертельным исходом в суд.
Учитывая все смягчающие обстоятельства дела, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы и лишил права управления транспортом, пишет «Вестирама».
В законную силу приговор суда еще не вступил.
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