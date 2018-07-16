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За последние сутки в Саратове подано 414 тыс. кубометров питьевой воды
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За последние сутки в Саратове подано 414 тыс. кубометров питьевой воды 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В прошедшие выходные дни ООО «КВС» было устранено 51 повреждение на линиях водосетей, в том числе были ликвидированы дефекты трубопроводов по адресам: ул. Весенняя, 2; ул. Танкистов, 73; ул. 1-я Речная, 63; 2-й Товарный пр., 47; ул. Одесская, 46а; ул. Проточная, 9 и пр. В ходе восстановительных мероприятий были заменены поврежденные участки трубопроводов, установлены герметизирующие устройства, проведены сварочные работы. В большинстве случаев работы проводились без снижения параметров подачи холодной воды потребителям.
На канализационных сетях были устранены 50 засоров. За последние сутки в город подано 414 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 189 тыс. кубометров сточных вод.
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