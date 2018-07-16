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Подсчитаны суммы долгов жителей Преображенского за услуги ЖКХ
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Подсчитаны суммы долгов жителей Преображенского за услуги ЖКХ 

Управа района Преображенское 46 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Должники просрочили платежи совокупным размером почти в десять миллионов рублей.
Эта сумма была добавлена к общему долговому счету жителей района только в первой половине 2018 года, общая же задолженность за все время гораздо выше — ее объем составляет девяносто два миллиона рублей. В результате в отношении ряда жителей, накопивших наиболее крупные долги, были предприняты меры по отключению квартир от коммунальных сетей. К примеру, в девяноста восьми квартирах были отключены электричество и водоснабжение. Жители семнадцати из них после этого погасили свои долги, составившие в сумме один миллион двести тысяч рублей.
В отношении других должников готовятся судебные иски. Сейчас управляющими компаниями подано более трехсот заявлений. Общая сумма исковых требований превышает тринадцать миллионов рублей.
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