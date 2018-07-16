В Кургане с владельцем киоска в Шевелёвке расторгли договор аренды, чтобы починить трубы

Доступа к трубам нет, из-за чего невозможно починить аварийный участок

Курганская генерирующая компания обратилась в администрацию города, потому что киоск по Криволапова, 48 мешает отремонтировать трубы. Ранее Курганская генерирующая компания пригрозила срывом отопительного сезона — из-за аварии жители 40 домов уже остались без горячей воды. Киоск площадью 10 квадратных метров у Юношеской библиотеки принадлежит предпринимателю, но убирать часть остановки он, видимо, не собирается.

— Предпринимателю направлено уведомление о прекращении правоотношений по договору аренды земель. 13 июля установлено, что до настоящего времени земельный участок не освобождён, а торговый киоск не эксплуатируется, — рассказали 45.ru в пресс-службе администрации города.

По постановлению администрации самовольную постройку предпринимателю предписали убрать до 17 июля. В противном случае киоск уберёт сама мэрия, а владельцу придётся возместить стоимость работ.