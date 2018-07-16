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Утонувшего мужчину обнаружили в поселке Майский
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Утонувшего мужчину обнаружили в поселке Майский
Вологда.рф
44 минуты назад
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Фото:
Вологда.рф
Тело 37-летнего мужчины нашли в пруду в Вологодском районе. По предварительной версии, вологжанин решил искупаться в пруду и утонул.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщают в областном управлении
МЧС
.
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