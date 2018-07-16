Ещё
Утонувшего мужчину обнаружили в поселке Майский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утонувшего мужчину обнаружили в поселке Майский 

Вологда.рф 44 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Тело 37-летнего мужчины нашли в пруду в Вологодском районе. По предварительной версии, вологжанин решил искупаться в пруду и утонул.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщают в областном управлении МЧС.
Вологда.рф: последние новости
Больше 400 человек хотят учиться в Вологодском машиностроительном техникуме Через Удмуртию – в Сибирь. Вологодский ультразвук поставят на Новосибирский завод химконцентратов Нетрезвый житель Вологды зарезал собственную мать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»196
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу169
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Туринская плащаница оказалась подделкой329
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение