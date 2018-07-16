Ещё
Министр спорта Татарстана: Надеемся, чемпионат мира всколыхнет «Рубин»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр спорта Татарстана: Надеемся, чемпионат мира всколыхнет «Рубин» 

Советский спорт 46 минут назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассчитывает, что прошедший чемпионат мира положительно скажется на результатах «Рубина».
«Мы в Татарстане не останавливаемся на достигнутом, — приводит «Р-Спорт» слова Леонова. — Работа продолжается. Ждем 29 июля на «Казань Арене» старт чемпионата России и матча «Рубина».
Надеемся, чемпионат мира всколыхнет «Рубин» и казанских болельщиков. По словам руководства клуба, настрой у команды очень позитивный».
Напомним, в первом туре 29 июля «Рубин» примет «Краснодар». Начало матча — 19:00 (мск).
В прошлом сезоне «Рубин» занял десятое место в чемпионате.
Советский спорт: последние новости
Милинкович-Савич может перейти в "Челси" Куадрадо выбирает себе новый номер в «Ювентусе» в твиттере Онлайн-магазин «Ювентуса» не выдержал наплыва посетителей после перехода Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»197
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу185
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным36
Туринская плащаница оказалась подделкой331
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение