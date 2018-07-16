Министр спорта Татарстана: Надеемся, чемпионат мира всколыхнет «Рубин»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассчитывает, что прошедший чемпионат мира положительно скажется на результатах «Рубина».

«Мы в Татарстане не останавливаемся на достигнутом, — приводит «Р-Спорт» слова Леонова. — Работа продолжается. Ждем 29 июля на «Казань Арене» старт чемпионата России и матча «Рубина».

Надеемся, чемпионат мира всколыхнет «Рубин» и казанских болельщиков. По словам руководства клуба, настрой у команды очень позитивный».

Напомним, в первом туре 29 июля «Рубин» примет «Краснодар». Начало матча — 19:00 (мск).

В прошлом сезоне «Рубин» занял десятое место в чемпионате.