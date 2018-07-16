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Перинатальный центр в Смоленске осенью примет первых пациентов
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Перинатальный центр в Смоленске осенью примет первых пациентов 

РИА Новости 45 минут назад
СМОЛЕНСК, 16 июл — РИА Новости. В начале осени построенный в Смоленске перинатальный центр будет готов принять первых пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
"Строительство в областном центре перинатального центра на 130 коек — один из важнейших приоритетов в социальной политике, проводимой администрацией региона", — сказал собеседник агентства, отметив, что в начале июля перинатальному центру было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
По его словам, центр оснащен самым современным медицинским оборудованием — это позволит значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе, в частности, снизив показатели младенческой и материнской смертности.
"Отделение реанимации новорожденных оснащено центральной мониторинговой станцией, что позволяет на посту медсестры контролировать основные жизненно важные функции маленьких пациентов", — сказал представитель пресс-службы, обратив при этом внимание, что большая часть смонтированного оборудования — отечественного производства.
Заместитель полпреда президента России в ЦФО Ольга Атюкова, осмотревшая центр вместе с губернатором области Алексеем Островским положительно оценила объект.
"Все хорошо сделано", — сказала замполпреда.
В пресс-службе добавили, что в рамках подготовки медицинских кадров для перинатального центра обучено по целевому набору 114 специалистов — 40 врачей, 74 средних медицинских работника. Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств региона закуплены два автомобиля скорой медицинской помощи.
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