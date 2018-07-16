Минстрой отберёт кандидатов для Международного клуба устойчивых умных городов

Минстрой России отберет российские «умные города», которые могут войти в Международном клубе устойчивых умных городов (ISSCC).

Такое решение принято на заседании ведомственной рабочей группы «Умный город».

Минстрой России объявил о начале отбора городов — кандидатов в Международный клуб «устойчивых» умных городов. Эта организация создана городами, исследовательскими институтами и организациями разных стран, интерес которых лежит в стандартизации устойчивых умных городов. Эти города будут представлены в октябре на форуме «Умные города для устойчивого развития», платформой для которого станет заседание Технического комитета Международной организации по стандартизации (ИСО) 268 (Sustainable cities and communities).

Форум соберет экспертов из 45 стран — специалистов в вопросах менеджмента и индикаторов городского развития, внедрения «умных» технологий, разработки стратегий для Smart City. Взаимодействие в рамках клуба будет содействовать применению стандартов, обмену стратегиями, обмену результатами и усилению коммуникации между организациями посредством внедрения ISO 37101 и других стандартов ISO/TC268 в структуру городов-участников клуба.

Заявки будут отобраны экспертами рабочей группы «Умный город».