В Бузулуке началось строительство Центра гемодиализа

Орске. В Бузулуке идет строительство нового центра амбулаторного гемодиализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Центр построят на территории городской больницы №1. Его возведут на принципах государственно-частного партнёрства в сфере медицины без привлечения бюджетных средств. Это инвестиционный проект немецкой компании Б. Браун Авитум и его дочерней компании «Диализ СП» Б. Браун Авитум Руссланд под руководством ее генерального директора Максима Акчурина. Компания — один из мировых лидеров в производстве оборудования и материалов для гемодиализа, создает уже третий диализный центр в Оренбургской области на основе государственно-частного партнерства. Два учреждения уже работают в Оренбурге

Сейчас услуги по гемодиализу оказывает отделение бузулукской городской больницы № 1. Новый гемодиализный центр будет работать для жителей 12 районов западного Оренбуржья, а значит охватит 400 тысяч человек.

Здание нового центра двухэтажное, с лифтами для инвалидов. В центре обустраивают собственный склад для хранения расходных материалов, свою система водоочистки и водоподготовки, диализные залы на 25 машин. Центр рассчитан на 150 пациентов. Процедура гемодиализа будет оплачиваться по программе ОМС. Строительство планируется завершить в I квартале будущего года.