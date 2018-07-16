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В Омске у театра «Галёрка» высадят 30 деревьев и 68 кустарников
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В Омске у театра «Галёрка» высадят 30 деревьев и 68 кустарников 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Началось озеленение территории вокруг отреконструированного театра, правда, ничего не сообщается о его открытии. Около 100 деревьев и кустарников в ближайшее время будет высажено на территории, прилегающей к «Галёрке». Об этом пишут на сайте мэрии.
Сообщается, что уже выполнены работы по разгораживанию и перемещению 100 погонных метров бетонного ограждения, планировке территории в границах благоустройства, установке дорожного ограждения. Сейчас завозится плодородный грунт для последующего озеленения этого участка улицы Б. Хмельницкого. Работы по посадке деревьев планируется завершить до 29 июля.
В основу озеленения территории заложено создание газонной части, цветочное оформление, высадка 30 деревьев и 68 кустарников (ель, яблоня, рябина), которые также растут на остальной части бульвара.
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