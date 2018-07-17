На фольклорном фестивале воронежцев бесплатно проконсультируют врачи

Врачи проведут профилактическую диагностику на фестивале «Русь песенная, Русь мастеровая», который пройдет 27 июля на территории Ломовского ландшафтного парка в Воробьевском районе, сообщили в пресс-службе облздрава.

С 16:00 на нескольких площадках будут работать специалисты Воробьевской районной больницы: терапевты, психолог, хирург и медсестры. Гости фестиваля смогут бесплатно пройти скрининг-обследование — экспресс-исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, измерить вес и рост, пройти психологическое тестирование, smoke-тестирование и т.д.

Также все желающие смогут проконсультироваться с врачами, составить индивидуальную программу по здоровому образу жизни, при необходимости получить направление на дополнительное обследование. Благодаря анкетированию медики смогут выявить риски заболевания сахарным диабетом, развития инсульта и других болезней.