На берегу пруда под Воронежем пройдет ежегодный фольклорный фестиваль

27 июля в Воробьёвском районе стартует XIII Всероссийский фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая», сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

Вот уже 26 лет с периодичностью раз в два года фестиваль проходит в уникальном природно-ландшафтном парке, созданном на территории бывшего хутора Ломы Воробьёвского района. На территории парка находятся «живые» памятники народного ремесла — действующие кузница, маслобойня и мельница, мастерская с токарными станками для изготовления деревянной посуды.

Первый фестивальный день, 27 июля в 17.00, в хуторе Ломы откроют выставка районных подворий, ярмарка изделий мастеров народных художественных ремёсел «Живое ремесло» и трёхчасовой концерт воронежских вокально-хоровых и фольклорных коллективов «Льётся песня над раздольем». Главным же событием этого дня в 20.00 станет торжественное театрализованное открытие фестиваля «Живу тобой, родная Русь» на сценической площадке, расположенной на водной глади ломовского пруда.

Во второй день, 28 июля, в селе Берёзовка, на территории усадьбы потомственных дворян Лисаневичей, с 12.00 до 15.00 пройдут мастер-классы резьбы по дереву «Резной ставец», лепке традиционной глиняной игрушки «Карачунская свистулька» и ткачеству «Узорный поясок». После этого состоятся выездные концерты в сельских поселениях Воробьёвского района. В 17.00 на центральной площади Воробьёвки откроется выставка-ярмарка художественных ремёсел «Русь мастеровая», а затем в 20.00 пройдет торжественный гала-концерт закрытия фестиваля «Во славу Отечества!».