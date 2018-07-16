5 временно бесплатных программ и игр. А еще скидки

А еще скидкиМы обновили формат дайджеста App Store. Теперь кроме временно бесплатных приложений, а также программ и игр со скидкой тут начнут появляться горячие новинки.

В свежий выпуск попали счетчик потребленной жидкости, настоящий логический пазл, классический квест для взрослых 🔞, увлекательный пиксельный апокалипсис, полнофункциональный векторный редактор для iPad.

Watered — счетчик потребленной жидкости

Если вы обращали внимание, что потребляете слишком мало жидкости на протяжении дня, это приложение предназначено специально для вас.

Например, я очень часто настолько сильно погружаюсь в работу, что забываю не просто поесть, но и выпить стакан-другой воды, кофе или чая. Это и подобные приложения напоминают мне об этом и показывают тематическую статистику.

Это приложение понравилось мне минималистичным дизайном, набором цветовых тем оформления интерфейса, полным переводом на русский язык, а также отсутствием встроенных покупок, рекламы и тому подобных «прелестей».

Более того, у него отличный компаньон для App Watch, который приятно использовать.

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Cardinal Land — настоящий логический пазл

Это реально один из моих самых любимых пазлов в App Store. Причем это не просто головоломка, а настоящий пазл — приятный минималистичный пазл.

В игре на основании силуэтов нужно собирать фигуры животных из отдельных частей. После окончания каждого уровня вы получите подборку интересных фактов о том или ином создании природы.

Чтобы получить максимальную оценку за прохождение, каждый пазл необходимо собрать всего за 30 секунд. Сначала это кажется фантастикой, но в итоге вы обязательно научитесь делать это и делать это хорошо.

Но больше всего в игре меня самого определенно притягивает ее внешний вид. Минимализм бесподобен.

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Leisure Suit Larry: Reloaded — классический квест для взрослых 🔞

Героя приключенческого романа с элементами квеста зовут Ларри Лаффер. Ему около 40-ка, он активно лысеет и носит классический костюм, который давно вышел из моды.

Он никогда не был наедине с женщиной, поэтому отправляется в город проигранных денег Лост-Вейджес, чтобы разобраться с этим досадным недоразумением.

«Старый добрый Ларри!» (из отзывов в App Store)

Оригинальная версия игры вышла в далеком 1987 году. Reloaded отличается не только внешне, но и по игровому процессу. Поэтому есть смысл попробовать именно его, даже если вы в свое время прошли приключение вдоль и поперек.

Разработчики лихо озвучили старые шутки и добавили новые, позаботились о свежих мини-играх, перерисовали уровни и частично обновили диалоги. Тем не менее, им удалось сохранить оригинальную атмосферу квеста.

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Idle Apocalypse — увлекательный пиксельный апокалипсис

У вас когда-то было желание стать служителем культа? Я имею в виду заняться призывом легендарных богов и демонов, контролировать орды монстров из другого мира и, в конце концов, уничтожить планету? Нет? Тогда эта игра не для вас.

Это продолжение Idle Empires, интересный пиксельный кликер, который превращается в полноценную стратегию уже спустя несколько минут игры. И все здесь в такой потусторонней демонической тематике.

Чем дальше вы будете заходить, тем выше станет ваша башня, которую вы наполните самыми разными этажами и целым веером разносортных комнат.

На первое место в игре выходит управление ресурсами. Чем более правильно вы научитесь распределять их, тем быстрее будете продвигаться.

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Affinity Designer — полнофункциональный векторный редактор для iPad

Еще одно профессиональное приложение от разработчиков Affinity Photo. На этот раз оно предназначено для работы не с растровой, а с векторной графикой. Его можно использовать даже с iPad Air 2, но лучше всего для него подойдут последние модели iPad Pro.

С помощью этого приложения вы сможете сконцентрироваться на создании рекламных материалов и веб-страниц любой сложности, значков и других элементов пользовательского интерфейса, концептуальных рисунков и многого-многого другого.

Программа подарит вам абсолютную мобильность без привязки к конкретному рабочему месту. Вы сможете работать хоть на пляже, а еще в самолете, в гостиной на диване, на лавке возле офиса и даже на парах в университете.

Разработчики активно использовали технологию Metal, поэтому им удалось добиться огромной скорости работы. Приложение поддерживает Apple Pencil, и он дает возможность работать с ним еще более удобно.

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