Воронежский госуниверситет начал подготовку робототехников

Специалистов будут обучать в течение 4 лет.

На факультете прикладной математики, информатики и механики Воронежского госуниверситета открылось новое направление подготовки «Мехатроника и робототехника». Срок обучения — 4 года. Направление соединяет в себе традиционные дисциплины из механико-математического блока и дисциплины инженерного характера. Большое внимание уделено работе с микроконтроллерами — микросхемами, предназначенными для управления электронными устройствами. На протяжении последних десятилетий активно развивается направление разработки и конструирования электроприборов и электромеханизмов. Результатом этого стало появление компактных и мощных устройств, которые способны в режиме реального времени производить сложные расчеты и при этом взаимодействовать с реальной средой. Это привело к резкому интересу к робототехнике со стороны промышленности и общества. Мехатроника — новейшее направление науки и техники, которое объединяет основы механики и электроники. Речь идёт о контроллере как о мозге системы, механических частях — как исполнительных элементах. Особую сложность представляет создание алгоритмов управления с учётом имеющихся средств для ввода информации (различных датчиков) и исполнительных механизмов. Специалистам требуются знания нескольких областей науки — математики, механики, программирования. При подготовке к открытию направления «Мехатроника и робототехника» в вузе обновили материальную базу, закупили специализированное оборудование. Так, например, приобретены и уже активно используются 3D-принтеры, беспилотный летающий аппарат фирмы DJI, робототехнические наборы MakeBlock, отладочные платы на основе STM32F4 и STM32F7. В учебном процессе также применяются отладочные платы на основе микроконтроллеров, разработанные компанией-партнёром НИИЭТ. Для обеспечения образовательного процесса на факультете ПММ функционирует Центр робототехники, где школьники и студенты занимаются созданием, конструированием и программированием роботов. У выпускников «Мехатроники и робототехники» будут хорошие возможности при трудоустройстве — они смогут работать в инжиниринговых компаниях, в сфере IT, в компаниях, занимающихся конструированием и внедрением. На правах рекламы