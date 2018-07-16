Минздав разработал 940 кодов для лечения онкозаболеваний

О том, что Минздрав формирует комплексную программу по совершенствованию онкологической помощи в стране, она рассказывала в январе текущего года на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Первая часть программы направлена на переход всей страны на единый международный диагностический код заболевания, который посегметно складывается из основных информационных блоков, позволяющих выбрать правильный международный протокол лечения конкретного больного", — сообщила в понедельник глава Минздрава. «Эта огромная интеллектуальная работа в настоящее время завершена», — добавила она.

"Таких моделей 940 для онкологических заболеваний на основе 77 клинических рекомендаций", — продолжила Скворова. Каждому из 940 кодов соответствуют алгоритмы действий, как правило, их несколько в зависимости от индивидуальных особенностей организма, сопутствующих заболеваний, которые позволяют автоматизировано выбирать то, что данному человеку нужно.

Успешное внедрение первой части программы, подчеркнула Скворцова, позволит справиться со второй частью — успешным лечением раковых больных. «Ключ в этом — в некачественной и неполной диагностике», — отметила министр.

По словам Скворцовой, смертность от онкозаболеваний в России сейчас составляет чуть более 200 человек на 100 тысяч населения, что несильно отличается от средних европейских показателей (164-165 человек).

Однако РФ отстает по уровню раннего выявления раковых заболеваний — 56% против 63% в Европе, повысить показатель до среднеевропейского уровня планируется к 2024 году. К этому сроку Минздрав рассчитывает снизить «одногодичную летальность», т.е. процент смертей от рака в первый год после выявления, до 16-17% (сейчас в России — 22,5%).

Кроме того, планируется повысить процент онкологических больных, которые победили рак и через пять лет после выявления болезни восстановились находятся под диспансерным наблюдением с нынешних 54% до 58%, как в Европе.