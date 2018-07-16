Ещё
В Ярославской области соседи нашли мёртвую женщину в своём дворе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области соседи нашли мёртвую женщину в своём дворе 

76.ru 49 минут назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске на улице Революции нашли мёртвую женщину. Тело 93-летней пенсионерки неестественным образом лежало во дворе дома.
Тело бабушки нашли во дворе соседи
Оказалось, что бабушка выпала из окна девятого этажа.
— У неё окна квартиры на обе стороны выходят. Она сперва у одного окна сидела, почти ноги свесив. Потом у другого. А потом её нашли уже на земле, — рассказывает перепуганная соседка. — Честно говоря, бабуся в последнее время уже чудила.
Однако официальную версию смерти установят после проверки.
— Началась доследственная проверка по факту обнаружения тела. Обстоятельства падения устанавливаются, — рассказали в управлении следственного комитета по Ярославской области.
В июне в Дзержинском районе Ярославля случилась трагедия: из окна девятого этажа выпал двухлетний ребёнок.
76.ru: последние новости
Родственники утонувшего Никиты Егорова рассказали, при каких обстоятельствах нашли его тело Ярославль присоединился к всероссийской акции против повышения пенсионного возраста В Ярославле у татарских общественников отобрали мебель, люстру и аквариум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»197
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу185
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным36
Туринская плащаница оказалась подделкой331
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение