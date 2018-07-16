В Ярославской области соседи нашли мёртвую женщину в своём дворе

Рыбинске на улице Революции нашли мёртвую женщину. Тело 93-летней пенсионерки неестественным образом лежало во дворе дома.

Тело бабушки нашли во дворе соседи

Оказалось, что бабушка выпала из окна девятого этажа.

— У неё окна квартиры на обе стороны выходят. Она сперва у одного окна сидела, почти ноги свесив. Потом у другого. А потом её нашли уже на земле, — рассказывает перепуганная соседка. — Честно говоря, бабуся в последнее время уже чудила.

Однако официальную версию смерти установят после проверки.