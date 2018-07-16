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Курьянов стал тренером по развитию игроков «Авангарда»
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Курьянов стал тренером по развитию игроков «Авангарда» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: superomsk.ru
«Авангард» объявил о назначении бывшего форварда команды Антона Курьянова тренером по развитию игроков в системе клуба.
С небольшим перерывом Курьянов выступал за «Авангард» с 2003 по 2016 годы. В составе клуба он стал чемпионом России (2004). Минувший сезон 35-летний форвард начинал в «Югре», а завершал в клубе второй чешской лиги «Кладно».
«Для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера, — прокомментировал назначение президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Антона Курьянова лишний раз представлять не нужно, в Омске его знают все.
Для молодежи это авторитет, на примере Курьянова в школе «ястребов» выросло не одно поколение талантов. Его огромный опыт, его личные качества, его мастерство обязательно пригодятся «Авангарду» — в этом нет никаких сомнений.
Курьянов будет отвечать за индивидуальное развитие игроков во всей вертикали клуба, и лично я, как, наверное, и все болельщики нашей команды, только рад возвращению Антона в Омск».
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