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Курьянов назначен тренером по развитию игроков «Авангарда»
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Курьянов назначен тренером по развитию игроков «Авангарда» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: superomsk.ru
Тренером по развитию игроков в системе «Авангарда» назначен экс-нападающий клуба, чемпион России в составе омичей, чемпион мира в составе сборной России Антон Курьянов.
— Для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера, — цитирует президента «Авангарда» Максима Сушинского официальный сайт клуба. — Антона Курьянова лишний раз представлять не нужно, в Омске его знают все. Для молодежи это авторитет, на примере Курьянова в школе «ястребов» выросло не одно поколение талантов. Его огромный опыт, его личные качества, его мастерство обязательно пригодятся «Авангарду» — в этом нет никаких сомнений. Курьянов будет отвечать за индивидуальное развитие игроков во всей вертикали клуба, и лично я, как, наверное, и все болельщики нашей команды, только рад возвращению Антона в Омск.
Последним клубом Курьянова в КХЛ стала «Югра», за которую он выступал в сезонах-2016/17 и 2017/18. В прошлом регулярном чемпионате он провел 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-4".
Всего в КХЛ Курьянов провел 432 матча и набрал 197 (77+120) очка при показателе полезности "+16".
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