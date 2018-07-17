Экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов возвращается в Омск

Антон Курьянов , бывший нападающий команды «Авангард», игры которого до сих пор вспоминают болельщики, вернулся в омский хоккейный клуб.

Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», Курьянов назначен тренером по развитию игроков.

По словам президента клуба Максима Сушинского, «для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера. Для молодёжи Антон Курьянов авторитет, на его примере выросло не одно поколение молодых „ястребов“.