Экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов возвращается в Омск 

Антон Курьянов, бывший нападающий команды «Авангард», игры которого до сих пор вспоминают болельщики, вернулся в омский хоккейный клуб.
Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», Курьянов назначен тренером по развитию игроков.
По словам президента клуба Максима Сушинского, «для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера. Для молодёжи Антон Курьянов авторитет, на его примере выросло не одно поколение молодых „ястребов“.
Напомним, Антон Курьянов является чемпионом России в составе команды „Авангард“ в сезоне 2003-2004 года и чемпионом мира в составе сборной России 2009 года.