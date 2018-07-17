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Экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов возвращается в Омск
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Экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов возвращается в Омск 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Антон Курьянов, бывший нападающий команды «Авангард», игры которого до сих пор вспоминают болельщики, вернулся в омский хоккейный клуб.
Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», Курьянов назначен тренером по развитию игроков.
По словам президента клуба Максима Сушинского, «для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера. Для молодёжи Антон Курьянов авторитет, на его примере выросло не одно поколение молодых „ястребов“.
Напомним, Антон Курьянов является чемпионом России в составе команды „Авангард“ в сезоне 2003-2004 года и чемпионом мира в составе сборной России 2009 года.
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