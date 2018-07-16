В Кожухове работают две «пилотные» палатки с контейнерами РСО

В Косино-Ухтомском районе установлены две «пилотные» палатки с контейнерами для раздельного сбора отходов (РСО). Они расположены на ул. Лухмановская, д.9 и на ул. Рудневка, дома 41-43.

Об установлении палаток ходатайствовали жители района. Та, которая находится на улице Рудневка, установлена по просьбе депутата муниципального округа Андрея Бондаренко

Сотрудник фирмы ООО «Хартия», занимающейся вывозом мусора, рассказал, что машина забирает отходы раз в два дня. Контейнер для пластика наполняется быстро. Пластик затем отвозят на завод в Алтуфьево, где прессуют и перерабатывают. Быстрое наполнение контейнеров свидетельствует о том, что жители района освоили раздельный сбор мусора.

Как отмечает депутат Андрей Бондаренко, на данное время основной задачей является информирование жителей о том, что принимается в палатках для РСО, а что нет. Кроме того, будет отслеживаться с какой регулярностью и куда вывозятся контейнеры.