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В Башкирии появится госкомитет по мониторингу социально — экономического развития
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В Башкирии появится госкомитет по мониторингу социально — экономического развития 

ГОРОБЗОР.РУ 51 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
— Теперь под моим непосредственным кураторством будет функционировать вновь образуемый Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития. Основными направлениями деятельности вновь образуемого органа будут развитие системы социально-экономического мониторинга и формирование информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики, — сказал во время совещания с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.
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