В Башкирии появится госкомитет по мониторингу социально — экономического развития

Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Теперь под моим непосредственным кураторством будет функционировать вновь образуемый Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития. Основными направлениями деятельности вновь образуемого органа будут развитие системы социально-экономического мониторинга и формирование информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики, — сказал во время совещания с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook