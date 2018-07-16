Жители Преображенского решили, какие кружки появятся в районе

В центре по работе с населением «Преображенец» в этом году планируется расширение — откроются несколько новых секций и кружков.

При организации рассматривалось несколько вариантов того, какие именно способы проведения досуга предложить жителям. Решение было принято после открытого голосования на портале «Активный гражданин». Таким образом, преображенцы сами выбрали, что им наиболее интересно.

Наибольшую популярность заслужили секции самбо, конструирования и робототехники. Кроме них среди возможных вариантов можно было найти гимнастику, логоритмику и общую физическую подготовку.

Развитие спортивной и досуговой инфраструктуры в Преображенском является одной из постоянных тем для обсуждения на встречах муниципального Совета депутатов. Результатом этого становятся программы бюджетного финансирования социально значимых инициатив в этой сфере.