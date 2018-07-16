Круглый стол: «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50» 

УЧАСТНИКИ: Олег ПАЛАДЬЕВ — эксперт Комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты России, член Московской торгово-промышленной палаты Владимир РОЖКОВ — доктор экономических наук, профессор Илья МАЛЬКОВ — член Бюро президиума Общенационального Союза некоммерческих организаций Ангелина ВОСКРЕСЕНСКАЯ — руководитель финансовой практики рекрутинговой компании Antal Russia, кандидат психологических наук Ольга ЩЕРБАКОВА — старший эксперт сообщества «Компании для всех возрастов» Константин БОРИСОВ — основатель и генеральный директор хедхантинговой компании Support partners ВЕДУЩИЕ: Руслан ОРЕХОВ Теймур АБДУЛЛАЕВ — корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»