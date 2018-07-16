В Ханты-Мансийске открылся «Сад добрых дел»

В парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске открылась детская игровая площадка «Сад добрых дел» для дошколят и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадка состоит из тематических домиков, которые называются «Загадка», «Для друзей», «Радужный», «Трогательный» и «Музыкальный». Здесь каждую субботу с 11:00 до 13:00 педагоги и психологи будут бесплатно заниматься с детьми.

Начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации Ханты-Мансийска Алёна Сизых рассказала: «Площадка организована для ребятишек дошкольного возраста, а также для деток с ограниченными возможностями здоровья. Сюда будут приходить родители, дети, гуляющие в парке. Мероприятие организовано в рамках IX Всероссийского конкурса городов России „Город — территория детства“.

В каждом домике особый вид занятий. Педагог-психолог детского сада „Планета детства“ Кристина Робота пояснила: „Если это „Трогательный“ домик, мы с детьми будем работать над мелкой моторикой, т.е. пересыпать крупу, перекладывать и вставлять вкладыши, если это домик „Друзей“ — то мы будем осваивать игры на знакомство“.

Для ребятишек приготовили различные развивающие и настольные игры, игрушки, сенсорные модули, инструменты, также в программу включены рисование, загадки и игры с воспитателями, которые научат детей дружить друг с другом. Родители во время посещения такой площадки могут пообщаться со специалистами и получить помощь и советы по воспитанию и коммуникации с ребёнком.

Отметим, что площадка открылась в минувшую субботу, 14 июля. До конца августа двери домиков в „Саду добрых дел“ будут открыты.

Напомним, домики ранее располагались по улице Пионерская и подверглись атаке вандалов.