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В Ханты-Мансийске открылся «Сад добрых дел»
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В Ханты-Мансийске открылся «Сад добрых дел» 

АиФ Югра 51 минуту назад
Фото: АиФ Югра
В парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске открылась детская игровая площадка «Сад добрых дел» для дошколят и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Площадка состоит из тематических домиков, которые называются «Загадка», «Для друзей», «Радужный», «Трогательный» и «Музыкальный». Здесь каждую субботу с 11:00 до 13:00 педагоги и психологи будут бесплатно заниматься с детьми.
Начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации Ханты-Мансийска Алёна Сизых рассказала: «Площадка организована для ребятишек дошкольного возраста, а также для деток с ограниченными возможностями здоровья. Сюда будут приходить родители, дети, гуляющие в парке. Мероприятие организовано в рамках IX Всероссийского конкурса городов России „Город — территория детства“.
В каждом домике особый вид занятий. Педагог-психолог детского сада „Планета детства“ Кристина Робота пояснила: „Если это „Трогательный“ домик, мы с детьми будем работать над мелкой моторикой, т.е. пересыпать крупу, перекладывать и вставлять вкладыши, если это домик „Друзей“ — то мы будем осваивать игры на знакомство“.
Для ребятишек приготовили различные развивающие и настольные игры, игрушки, сенсорные модули, инструменты, также в программу включены рисование, загадки и игры с воспитателями, которые научат детей дружить друг с другом. Родители во время посещения такой площадки могут пообщаться со специалистами и получить помощь и советы по воспитанию и коммуникации с ребёнком.
Отметим, что площадка открылась в минувшую субботу, 14 июля. До конца августа двери домиков в „Саду добрых дел“ будут открыты.
Напомним, домики ранее располагались по улице Пионерская и подверглись атаке вандалов.
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