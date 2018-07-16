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Джиджи Хадид снялись в лукбуке коллекции Reebok Classic сезона осень-зима 2018
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Джиджи Хадид снялись в лукбуке коллекции Reebok Classic сезона осень-зима 2018 

Журнал ОК! 49 минут назад
Спортивный бренд Reebok выбрал икону стиля Джиджи Хадид, чтобы продемонстрировать новую модель кроссовок Freestyle Nova. Белая спортивная обувь обновленного силуэта Freestyle Hi вошла в осенне-зимнюю коллекцию 2018 года.
Джиджи Хадид
Классические высокие кроссовки и белые лосины, которые Джиджи Хадид надела на фотосъемку коллекции, идеально подчеркнули стройность её ног. Специально для рекламной кампании 23-летняя звезда также рассказала, что такое классика в одежде и почему будущее не существует без силы прошлого.
Классика — это то, что объединяет людей. Это возможность найти что-то общее с другим человеком и построить «нового себя», — сказала Джиджи Хадид.
Кстати говоря, сестры Хадид часто возглавляют подборки с лучшими уличными образами знаменитостей. В street style одни из самых востребованных моделей современности предпочитают сочетание классических туфлей с острым носом с джинсами. Судя по всему, в прохладные дни (а они, к сожалению, придут скоро) «лодочки» сменят кроссовки.
Топ 10 образов недели: Джиджи Хадид, Мила Кунис, Бейонсе и не только
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