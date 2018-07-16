Джиджи Хадид снялись в лукбуке коллекции Reebok Classic сезона осень-зима 2018

Спортивный бренд Reebok выбрал икону стиля Джиджи Хадид, чтобы продемонстрировать новую модель кроссовок Freestyle Nova. Белая спортивная обувь обновленного силуэта Freestyle Hi вошла в осенне-зимнюю коллекцию 2018 года.

Джиджи Хадид

Классические высокие кроссовки и белые лосины, которые Джиджи Хадид надела на фотосъемку коллекции, идеально подчеркнули стройность её ног. Специально для рекламной кампании 23-летняя звезда также рассказала, что такое классика в одежде и почему будущее не существует без силы прошлого.

Классика — это то, что объединяет людей. Это возможность найти что-то общее с другим человеком и построить «нового себя», — сказала Джиджи Хадид.

Кстати говоря, сестры Хадид часто возглавляют подборки с лучшими уличными образами знаменитостей. В street style одни из самых востребованных моделей современности предпочитают сочетание классических туфлей с острым носом с джинсами. Судя по всему, в прохладные дни (а они, к сожалению, придут скоро) «лодочки» сменят кроссовки.