Иностранные болельщики ЧМ-2018 поделились впечатлениями о россиянах и местной еде

Еще до начала Чемпионата мира по футболу в России иностранная пресса активно начала пропагандировать среди своих граждан негативное впечатление о стране-хозяйке мундиаля 2018. Однако наплыв болельщиков в нашу страну наглядно показал, что усилия агитаторов были потрачены впустую. Но что же рассказали о россиянах сами гости турнира?

Сегодня уже можно с легкой совестью заявить — Чемпионат по футболу в России прошел просто великолепно. И это отнюдь не одностороннее мнение россиян, а объективное суждение иностранных болельщиков, интервью с которыми одно за другим появляются в сети интернет на англоязычных сайтах. Главное, о чем спрашивали болельщиков, вернувшихся домой из России, в их родной стране — это так ли суров нрав «угрюмых русских». На что неизменно получали отрицательный ответ и заверение, что россияне очень дружелюбны и всегда готовы помочь.

«Вся страна превзошла мои ожидания. Я никогда до этого не был в России. Думал, что люди здесь будут угрюмыми и вообще все будет плохо организовано. Но мне понравилось! Спасибо русским за их гостеприимство и терпимость», — ответил на провокационный вопрос журналиста некий болельщик Морси. Вторым по популярности вопросом стала, разумеется, русская кухня, которую многие иностранцы считают исключительно примитивной и даже тяжелой. Однако коктейли на основе водки и бутерброды с красной икрой превратились просто в настоящий культ на время Чемпионата.

Впрочем, некоторые туристы пожаловались на отсутствие острых блюд и слишком сильное злоупотребление солью. «Русские буквально все солят слишком сильно. Иногда от избытка этой приправы просто жгло язык» «Везде сплошные соления! Как им удается сохранять здоровье с таким количеством соли в организме?!» «Я научилась любить Россию. Еда здесь отличная, люди добрые, а представители власти исключительно дружелюбные» «Здесь все довольно соленое. Ну и, конечно, мы скучали по настоящему чили» Напомним, что не только иностранные журналисты поинтересовались тем, как и чем питались болельщики в России. Один из популярных фуд-блогеров устроил в столице настоящий опрос, предлагая всем гостям мундиаля попробовать традиционные русские закуски, и результат получился довольно любопытным.