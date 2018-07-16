В Чехии из зоопарка сбежали два тигра и лев

ПРАГА , 16 июл — РИА Новости . Из частного зоопарка в селе Штит, расположенного в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии , в понедельник сбежали два тигра и один лев, полиция просит жителей села временно не покидать свои дома, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.

"Причина происшествия пока неизвестна. Для поиска животных выделено 8 полицейских нарядов, используется вертолет. Предполагается, что звери пока находятся в окрестностях зоопарка, но не исключено, что они могут перебраться на другую территорию. Население соседних населенных пунктов тоже проинформировано об опасности", — сказала Кормошова.

Частный зоопарк в селе Штит создан в 2014 году, помимо тигров и льва там содержатся другие экзотические животные. Сотрудники зоопарка пока отказываются отвечать на вопросы СМИ.