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В Чехии из зоопарка сбежали два тигра и лев
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В Чехии из зоопарка сбежали два тигра и лев 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 16 июл — РИА Новости. Из частного зоопарка в селе Штит, расположенного в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии, в понедельник сбежали два тигра и один лев, полиция просит жителей села временно не покидать свои дома, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.
"Причина происшествия пока неизвестна. Для поиска животных выделено 8 полицейских нарядов, используется вертолет. Предполагается, что звери пока находятся в окрестностях зоопарка, но не исключено, что они могут перебраться на другую территорию. Население соседних населенных пунктов тоже проинформировано об опасности", — сказала Кормошова.
Частный зоопарк в селе Штит создан в 2014 году, помимо тигров и льва там содержатся другие экзотические животные. Сотрудники зоопарка пока отказываются отвечать на вопросы СМИ.
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