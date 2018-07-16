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Медведев оценил проведение ЧМ-2018 на «отлично»
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Медведев оценил проведение ЧМ-2018 на «отлично» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил на «отлично» проведение чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.
"Подготовка велась на протяжении нескольких лет, в правительстве этой темой занимались разные коллеги. Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично", — отметил Медведев.
Также глава правительства добавил, что города, где проходил турнир, посетили более трех млн иностранных болельщиков, а это вдвое больше, чем во время Олимпиады в 2014 году.
"Хочу поблагодарить наших футболистов, главного тренера, специалистов, которые работали, за игру, которой в настоящий момент уже гордится вся страна. Для российского футбола это открыло новую эпоху", — заключил премьер-министр.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее в МИД Италии поставили Россию в пример за организацию ЧМ-2018.
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