Медведев оценил проведение ЧМ-2018 на «отлично»

"Подготовка велась на протяжении нескольких лет, в правительстве этой темой занимались разные коллеги. Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично", — отметил Медведев.

Также глава правительства добавил, что города, где проходил турнир, посетили более трех млн иностранных болельщиков, а это вдвое больше, чем во время Олимпиады в 2014 году.

"Хочу поблагодарить наших футболистов, главного тренера, специалистов, которые работали, за игру, которой в настоящий момент уже гордится вся страна. Для российского футбола это открыло новую эпоху", — заключил премьер-министр.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.