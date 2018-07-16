В Общественной палате объяснили, почему в городах разнятся тарифы на услуги ЖКХ 

С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги. Однако в разных регионах и даже соседних городах рост оказался неравномерным — это объясняется степенью изношенности инфраструктуры, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.
Эксперт напомнила, что если в Якутии рост тарифов составил 6 процентов, то, к примеру, в Липецке — 4,2 процента, в Калининграде — 3,4 процента. «Разница обусловлена степенью изношенности коммунальной инфраструктуры. В ряде субъектов тарифы растут медленнее благодаря реализованным инвестиционным программам модернизации», — пояснила Разворотнева.
По её словам, многое зависит от желания региональных властей совершенствовать теплосети и другие объекты ЖКХ: даже в трёх городах, где программы реновации в стадии разработки, со временем темпы роста платежей замедлятся. К примеру, только в Мичуринске Тамбовской области благодаря реконструкции теплосетей роста тарифов за теплоэнергию не произошло вовсе.