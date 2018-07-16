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В Астрахани общественники совместно с дорожными полицейскими обучают юных горожан азам дорожной грамоты
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В Астрахани общественники совместно с дорожными полицейскими обучают юных горожан азам дорожной грамоты 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для ребят, находящихся под патронажем социального центра «Содействие», и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была организована автоэкскурсия по центру города. Перед поездкой сотрудник Отдельного батальона ДПС № 1 совместно с членом Общественного совета при региональном Управлении МВД провели с экскурсантами инструктаж о необходимости соблюдения мер безопасности во время движения транспортного средства, а также продемонстрировали, как пользоваться ремнем безопасности.
Во время курсирования по улицам города специализированного автобуса Госавтоинспекции дети узнали о значении дорожных знаков и сигналов светофора; о том, как правильно переходить проезжую часть и вести себя на дороге, об обязанностях пешеходов и велосипедистов. Им вручили тематические памятки.
На оживленных перекрёстках областного центра маленькие астраханцы закрепили свои знания на практике. Также они приняли участие в конкурсах и викторинах по ПДД.
Член Общественного совета при региональном УМВД Милада Ребус пожелала мальчишкам и девчонкам безопасных летних каникул, быть особенно внимательными на проезжей части и всегда соблюдать Правила дорожного движения.
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