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Рослесхоз выявил в Омской области незаконные вырубки леса на 42,5 млн рублей
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Рослесхоз выявил в Омской области незаконные вырубки леса на 42,5 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: superomsk.ru
ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) провело проверку в Омской области, в ходе которой в Тарском районе на севере региона была выявлена незаконная рубка леса на сумму 42,5 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам координатор региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса в Омской области Игорь Новошинский.
В декабре прошлого года врио губернатора Омской области Александр Бурков поднял проблему незаконных вырубок на севере региона. 2 марта на форуме ОНФ в Калининграде омская журналистка рассказала президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с «черными лесорубами» в Омской области.
"Все факты незаконной рубки, которые мы выявили, подтвердились. В результате проверки Рослесхоза было установлено, что только на территории Тарского района объем незаконной рубки составил 3,95 тыс. кубометров древесины. В денежном выражении это ущерб порядка 42,5 млн рублей", — рассказал Новошинский.
Он пояснил ТАСС, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно больше нарушений, но не успели их все зафиксировать. «К сожалению, в Тарский район они приезжали только на пару дней, а сюда надо приезжать на несколько недель, ходить и фиксировать все, — рассказал представитель ОНФ. — Это была плановая проверка Рослесхоза, которая была расширена из-за ситуации вокруг незаконных рубок в Тарском районе».
По мнению координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, что схемы незаконных вырубок невозможно реализовать без поддержки чиновников. «Все процессы, которые происходили, завязаны на чиновниках областного минприроды, местных администраций, так как все эти вопросы находятся в плоскости их полномочий», — считает Миронов. Новошинский добавил, что ОНФ будет настаивать на проведении полной проверки Тарского и Вассиского лесничеств на севере региона.
Лесной фонд Омской области составляет около 6 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья — ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 миллионов кубометров «деловой» древесины, при этом официально выбирается только 10% этого объема.
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