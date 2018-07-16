В Удмуртии в реке Чепца утонул рыбак

Яр. Удмуртия . В Ярком районе Удмуртии в реке Чепца утонул 33-летний мужчина. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСУ) Удмуртской Республики.

Трагедия произошла в субботу, 14 июля недалеко от села Дизьмино. Из воды тело вытащили водолазы ПСУ.

Напомним, что это не первый случай, когда в республике тонут люди. За последний месяц в Удмуртии утонуло 7 детей. Министерство Образования и науки республики связывает это с тем, что люди купаются в неустановленных местах, когда отдых разрешен только на 9. Купаться же можно только на 6 пляжах.