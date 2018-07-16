У вешняковцев имеется возможность получения субсидии

Специалисты ГБУ «Жилищник района Вешняки» напоминают вешняковцам о том, что не следует накапливать долги за жилищно-коммунальные услуги.

Жилищным кодексом РФ предусматривается, что оплата жилищно-коммунальных услуг должна производиться до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Если граждане по каким-либо уважительным причинам не могут заплатить вовремя, им следует обратиться в свою управляющую компанию и попросить о рассрочке платежа.

В зависимости от ситуации, им будет предложено заключить договор о реструктуризации. Тогда накопленный долг будет поделен на суммы, которые человек в состоянии оплатить наряду с текущими начислениями. Там же обратившимся жителям объяснят, что в особых случаях предусмотрена возможность получения субсидии на услуги ЖКХ.

Стоит иметь в виду, что к неплательщикам могут применить меры принудительного взыскания. Если долг превысит два месяца, сотрудники управляющей организации могут без решения суда приостановить предоставление коммунальных услуг должнику.

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