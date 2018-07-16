Экскурсия по местам Михаила Лермонтова состоится в районе

Люди старшего возраста и студенты пройдут в пешеходной прогулке по местам Михаила Лермонтова . Экскурсию проведут методисты Дома-музея, носящего имя классика, 24 июля.

С публикой прогуляется сотрудница учреждения Кристина Сарычева

— Методистка расскажет гостям об учебе Михаила Лермонтова в Московском университетском благородном пансионе и в Московском университете . Посетители узнают, кто из столичной аристократии входил в круг близких знакомых писателя, и что он думал об этом обществе, — сообщила детали Антонина Крупнова.

Маршрут экскурсии пройдем по Моховой и Поварской улицам.

Присоединиться к пешей прогулке можно будет после покупки билета. Уточнить стоимость и записаться на экскурсию можно по телефону: +7 985 133-05-97. Группа стартует от места сбора в 16:00. Откуда буде начинаться экскурсия сообщат после звонка.