Ещё
Экскурсия по местам Михаила Лермонтова состоится в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсия по местам Михаила Лермонтова состоится в районе 

Управа района Арбат города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Люди старшего возраста и студенты пройдут в пешеходной прогулке по местам Михаила Лермонтова. Экскурсию проведут методисты Дома-музея, носящего имя классика, 24 июля.
С публикой прогуляется сотрудница учреждения Кристина Сарычева.
— Методистка расскажет гостям об учебе Михаила Лермонтова в Московском университетском благородном пансионе и в Московском университете. Посетители узнают, кто из столичной аристократии входил в круг близких знакомых писателя, и что он думал об этом обществе, — сообщила детали Антонина Крупнова.
Маршрут экскурсии пройдем по Моховой и Поварской улицам.
Присоединиться к пешей прогулке можно будет после покупки билета. Уточнить стоимость и записаться на экскурсию можно по телефону: +7 985 133-05-97. Группа стартует от места сбора в 16:00. Откуда буде начинаться экскурсия сообщат после звонка.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
С 1 по 20 июля 2018 года проводится декларационная кампания за 2 квартал 2018 года Вокалисты «Калина» выступили рядом с Государственным театром кинотеатра Лекция об архитектуре рубежа веков состоится в районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу203
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»198
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина427
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным39
Туринская плащаница оказалась подделкой334
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение