Экскурсия по местам Михаила Лермонтова состоится в районе 

Люди старшего возраста и студенты пройдут в пешеходной прогулке по местам Михаила Лермонтова. Экскурсию проведут методисты Дома-музея, носящего имя классика, 24 июля.
С публикой прогуляется сотрудница учреждения Кристина Сарычева.
— Методистка расскажет гостям об учебе Михаила Лермонтова в Московском университетском благородном пансионе и в Московском университете. Посетители узнают, кто из столичной аристократии входил в круг близких знакомых писателя, и что он думал об этом обществе, — сообщила детали Антонина Крупнова.
Маршрут экскурсии пройдем по Моховой и Поварской улицам.
Присоединиться к пешей прогулке можно будет после покупки билета. Уточнить стоимость и записаться на экскурсию можно по телефону: +7 985 133-05-97. Группа стартует от места сбора в 16:00. Откуда буде начинаться экскурсия сообщат после звонка.