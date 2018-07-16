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Вешняковцы побывали в Экошколе
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Вешняковцы побывали в Экошколе 

Управа района Вешняки 55 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В погожий воскресный день «Экошкола Кусково», расположенная по адресу: 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1, пригласила вешняковцев в возрасте от семи лет провести с пользой время на бесплатной обзорной экскурсии «Природа и Цивилизация».
Экскурсия была составлена из двух частей. Сначала вешняковцы посетили первый зал экспозиции, где им было предложено совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам нашей страны и полюбоваться её красотами. Далее экскурсанты отправились во второй зал — там их вниманию были представлены глобальные экологические проблемы. Поближе ознакомиться с ними помогали специальные интерактивные электронные устройства.
А после завершения экскурсии вешняковцы смогли проверить, хорошо ли они усвоили знания, отвечая на вопросы тематической викторины. А ещё при помощи виртуальной игры они попытались построить свой собственный «Город будущего».
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