Рабочие приступили ко второму этапу ремонта дорог в Петербурге

Петербурге начался второй этап дорожного ремонта, сообщает Мойка78. Он стартовал в воскресенье, 15 июля — последний день ЧМ-2018.

Первым пунктом в списке рабочих стала улица Глинки на участках от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова и от Кадетской линии до 10-11-й линий Васильевского острова. В ближайшее время в центре города отремонтируют также Садовую улицу, Сенную площадь и улицу Труда: везде будет заменен асфальт.

Ремонтные работы ждут Мебельную и Парашютную улицы в Приморском районе и проспект Энгельса в Выборгском районе.

С 30 июля стартует второй этап ремонта Невского проспекта: теперь асфальт заменят от площади Восстания до площади Александра Невского. Работы продлятся до конца лета.

Напомним, в этом году на ремонт дорог в Северной столице заложено 5 миллиардов рублей.