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Рабочие приступили ко второму этапу ремонта дорог в Петербурге
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Рабочие приступили ко второму этапу ремонта дорог в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге начался второй этап дорожного ремонта, сообщает Мойка78. Он стартовал в воскресенье, 15 июля — последний день ЧМ-2018.
Первым пунктом в списке рабочих стала улица Глинки на участках от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова и от Кадетской линии до 10-11-й линий Васильевского острова. В ближайшее время в центре города отремонтируют также Садовую улицу, Сенную площадь и улицу Труда: везде будет заменен асфальт.
Ремонтные работы ждут Мебельную и Парашютную улицы в Приморском районе и проспект Энгельса в Выборгском районе.
С 30 июля стартует второй этап ремонта Невского проспекта: теперь асфальт заменят от площади Восстания до площади Александра Невского. Работы продлятся до конца лета.
Напомним, в этом году на ремонт дорог в Северной столице заложено 5 миллиардов рублей.
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