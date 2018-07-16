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В ЮВАО усилен контроль работ по подготовке к отопительному сезону
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В ЮВАО усилен контроль работ по подготовке к отопительному сезону 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почетным знаком «За вклад в развитие Юго-Восточного административного округа» префект ЮВАО Андрей Цыбин наградил своего заместителя Юрия Беседина.
С такой приятной ноты началось традиционное координационное совещание по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории округа в префектуре ЮВАО. После поздравления перешли к обсуждению актуальных тем.
Одна из самых важных — подготовка жилого фонда юго-востока столицы к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил Юрий Беседин, уже сейчас из почти 3,5 тысячи многоквартирных домов паспорта готовности получили более 2 000 жилых строений. Префект ЮВАО Андрей Цыбин в целом отметил положительную динамику в подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период и рекомендовал сотрудникам коммунальных служб округа более четко и слаженно работать с филиалами МОЭК, так как это является основой качественной подготовки к отопительному сезону.
Также обсудили на совещании ход реализации программ планово-предупредительного ремонта подъездов (на сегодняшний день работы выполнены практически на половине объектов) и модернизации контейнерных площадок на территории Юго-Восточного округа. Из 628 запланированных для реконструкции контейнерных площадок уже сделано 230. Лучше всего эта работа ведется в районах Люблино, Печатники, Рязанский и Южнопортовый. Усилить направление необходимо в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Марьино и Некрасовка.
Кроме того, начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры ЮВАО Сергей Каленский рассказал о работе с обращениями граждан, поступающими через геоинформационный портал мэра Москвы «Наш город». Так, за предыдущую неделю количество жалоб жителей ЮВАО снизилось. Большинство замечаний горожан касалось содержания цветников, газонов и зеленых насаждений, ремонта малых архитектурных форм на дворовых территориях и ям на дорогах. Префект Андрей Цыбин поручил главам районных управ внимательнее относиться к обращениям граждан и не задерживать выполнение их наказов.
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