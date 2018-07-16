Две ГАЗели мусора вывезли во время экологического субботника

Две ГАЗели мусора вывезли во время экологического субботника14 июля Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику.

В субботнике на экологической тропе «Марьина роща» приняли участие около 60 человек. Кроме волонтеров, экологов, сотрудников районной администрации уборкой леса занимались посетители архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», которые в этот день пришли в музей и случайно узнали о мероприятии.

«Во время субботника была ликвидирована свалка мусора, которая находится в лесу, всего в паре метров от маршрута экологической тропы. Мы убрали свалку полностью, для этого пришлось вывезти две тентовые ГАЗели мусора», — рассказала руководитель экологической тропы «Марьина роща» Татьяна Паутова.

Участники субботника получили в подарок от музея «Щелоковский хутор» бесплатные билеты на осенние музейные праздники «Дожинки» и «Покров».