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Две ГАЗели мусора вывезли во время экологического субботника
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Две ГАЗели мусора вывезли во время экологического субботника 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Две ГАЗели мусора вывезли во время экологического субботника14 июля Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику.
В субботнике на экологической тропе «Марьина роща» приняли участие около 60 человек. Кроме волонтеров, экологов, сотрудников районной администрации уборкой леса занимались посетители архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», которые в этот день пришли в музей и случайно узнали о мероприятии.
«Во время субботника была ликвидирована свалка мусора, которая находится в лесу, всего в паре метров от маршрута экологической тропы. Мы убрали свалку полностью, для этого пришлось вывезти две тентовые ГАЗели мусора», — рассказала руководитель экологической тропы «Марьина роща» Татьяна Паутова.
Участники субботника получили в подарок от музея «Щелоковский хутор» бесплатные билеты на осенние музейные праздники «Дожинки» и «Покров».
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