Волгоградцы рассчитывают на увеличение зарубежного турпотока после ЧМ 

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование среди российских путешественников по поводу влияния чемпионата на число иностранных туристов.
По данным OneTwoTrip, 76% респондентов считают, что ЧМ положительно повлияет на зарубежный турпоток в городах, где проходили матчи. 25% допускают, что принимающие города по окончанию чемпионата ощутят прилив иностранных гостей. 51% ответили, что «скорее да»; 23% считают, что футбольный праздник не повлияет на увеличение туристов. 1% опрошенных думает, что мундиаль не привлечет иностранцев. Участники исследования также отметили, что туристы больше всего захотят побывать в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Казани и Калининграде; меньше всего — в Саранске и Самаре. По мнению директора по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексея Теплова, многие города обладают достаточным количеством достопримечательностей, которые могут быть интересны туристам и без большого футбола. «Мы считаем, что полученный в рамках проведения чемпионата опыт, может освежить подходы региональных органов власти к развитию туризма. Очевидно, что далеко не все из них полностью используют потенциал своих территорий», — отметил Теплов. Добавим, в опросе участвовало почти 2000 человек, купивших авиа или железнодорожные билеты с вылетом/отправлением из городов ЧМ.