Из‑за ЧМ по футболу турпоток в России в 2019 году может увеличиться на 20%

«Чемпионат мира приведет на будущий год к увеличению турпотока, мы уже прогнозировали, что в 2019 году турпоток увеличится на 20% после проведения чемпионата, это осторожный прогноз», — сказала Ломидзе.

Она рассказала, что многие гости хотели бы приехать в Россию повторно, в частности, туристы из Франции

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.