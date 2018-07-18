Из‑за ЧМ по футболу турпоток в России в 2019 году может увеличиться на 20% 

Турпоток в России может вырасти на 20% в следующем году благодаря чемпионату мира по футболу, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Чемпионат мира приведет на будущий год к увеличению турпотока, мы уже прогнозировали, что в 2019 году турпоток увеличится на 20% после проведения чемпионата, это осторожный прогноз», — сказала Ломидзе.
Она рассказала, что многие гости хотели бы приехать в Россию повторно, в частности, туристы из Франции.
Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.