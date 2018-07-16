В Струнино рухнула крыша

Фото gazetanga.ru В Струнино в жилом доме на улице Кирова обрушилась крыша, сообщает издание «Новый город Александров».

Журналисты пишут, что здание было признано аварийным еще в 2013-м году, но жителям не предоставили жилье. В доме проживают три семьи, еще одна имеет прописку.

На прошлой неделе на втором этаже деревянного барака рухнула гнилая балка и в крыше образовалась дыра. К счастью, никто не пострадал. Наши коллеги из Александрова сообщают, что это уже пятый случай обрушения крыш в Струнино.

Местные власти обещают отремонтировать дома на улице Кирова лишь в августе этого года.