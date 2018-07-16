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В Струнино рухнула крыша
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В Струнино рухнула крыша 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото gazetanga.ru  В Струнино в жилом доме на улице Кирова обрушилась крыша, сообщает издание «Новый город Александров».
Журналисты пишут, что здание было признано аварийным еще в 2013-м году, но жителям не предоставили жилье. В доме проживают три семьи, еще одна имеет прописку.
На прошлой неделе на втором этаже деревянного барака рухнула гнилая балка и в крыше образовалась дыра. К счастью, никто не пострадал. Наши коллеги из Александрова сообщают, что это уже пятый случай обрушения крыш в Струнино.
Местные власти обещают отремонтировать дома на улице Кирова лишь в августе этого года.
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