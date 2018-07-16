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«Ростелеком» ищет стартапы на конкурсе GoTech
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«Ростелеком» ищет стартапы на конкурсе GoTech 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба компании, «Ростелеком» стал партнером конкурса и учредил специальную номинацию.
«Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга», — говорится в сообщении.
Подать заявку в номинацию «Ростелеком» могут компании, которые имеют готовый продукт, сформированную команду и потенциал через 3-5 лет достичь годового оборота не менее 300 млн рублей. Кроме того, разрабатываемые решения должны быть комплементарны стратегии бизнеса и направлениям развития «Ростелеком».
Победители номинации смогут запустить совместный пилот с корпорацией, а в случае успешного прохождения стать поставщиком услуг, получить доступ к инфраструктуре, технологиям и клиентской базе «Ростелекома», привлечь венчурные или прямые инвестиции. Прием заявок открыт до 15 октября на сайте www.gotech.vc/contest.
Форум GoTech ARENA, где состоится финал большинства конкурсных номинаций, пройдет в Москве 22 ноября и соберет более 1000 предпринимателей, инвесторов, представителей крупных компаний и команд стартапов.
Регистрация на форум уже открыта.
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