Капитан со связями ответит за бойню на парковке

Стали известны последствия резонансного конфликта с дракой на парковке в городе Железногорске Красноярского края

Видео инцидента, напомним, появилось в Сети несколько дней назад. На запись попал агрессивный офицер Росгвардии Морозов и его супруга, которые избили на парковке у жилого дома своих соседей. Поводом для конфликта, по словам пострадавшего, стал неправильно припаркованный автомобиль.

Словесная перепалка завязалась после того, как супруге офицера «помешал» припарковаться кроссовер Hyundai Santa Fe семьи Загайновых — сына и его 54-летней матери. При этом, по словам Загайнова-младшего, расстояние между его автомобилем и «Лексусом» офицерской жены составляло около 15 метров.

Брань быстро переросла в потасовку — супруга Морозова с мужем на глазах у собственной малолетней дочери начали избивать своих оппонентов. Те практически не защищались, боясь оказать сопротивление гвардейцу в форме. Тот, в свою очередь, сыпал угрозами — по словам Загайнова-младшего, полицейский сказал ему: «Если кто-то узнает о произошедшем, то ты и твоя мамаша будете валяться здесь мертвыми. Вы ничего никому не докажете, у меня здесь везде „подвязки“ есть».

Спустя несколько минут на место происшествия прибыли два экипажа полиции, а росгвардеец бросился домой переодеваться в гражданскую одежду. Позже подъехала и скорая — после потасовки матери Загайнова потребовалась госпитализация. В больницу обратилась и жена Морозова.

О том, как развивались события после инцидента, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Загайнова.

Уже в больнице мужчина дал показания участковому, однако тот зафиксировал далеко не все слова пострадавшего. «Я начинаю рассказывать ему все как есть: говорил про угрозы. Он начинает спрашивать: пистолет к голове приложили или нож к горлу? Нет. Значит, я не буду это записывать. Он к тебе грубую физическую силу применял? Обхватил за шею и начал душить? Нет. Значит это тоже записывать не буду, — рассказал Загайнов журналистам. — Потом он уже опрашивал маму. Она сказала, что лучше напишет все сама. Потом вышел врач и сказал, что Загайнову надо срочно госпитализировать — трещина в голове. При этом участковый удивился: „Что, прям так?“, вышел из помещения и начал кому-то звонить».

Он заявил, что офицер предпринял попытку извиниться за неадекватное поведение на следующий день. Он признал вину и пообещал оплатить лечение его матери в санатории. Зайганов на это ответил, что не простит Морозову жестокое избиение женщины.

Та, в свою очередь, столкнулась с многочисленными проблемами в больнице. Ее имя записали с ошибками, не оказывали должного лечения, неправильно указали в документах дату поступления в медучреждение — якобы, это произошло не в день происшествия, а лишь на следующий. Зайганов принял решение написать жалобу на лечащих врачей и бездействие полиции.

Примечательно, что Росгвардия встала на сторону пострадавших и, как уверяет Зайганов, не предпринимает попыток прикрыть своего служащего. Его поведение в полиции назвали «недостойным для офицера» и отстранили от службы.

После того, как полиция получит материалы дела Морозова, будет принято решение о его дальнейшем пребывании в рядах Росгвардии. «По итогам проверки, если будет возбуждено уголовное дело, офицера, опозорившего честь мундира, уволят автоматически. Если состава преступления в деле не усмотрят, ему будет предложено уволиться по собственному желанию», — цитируют местные СМИ замкомандира Красноярского соединения Сибирского округа Росгвардии по работе с личным составом полковника Дениса Ваганова.