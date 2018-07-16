В Петербурге стартовал второй этап кампании по ремонту дорог

С 15 июля в городе начался второй этап работ по ремонту городских дорог.

Замена асфальта уже началась в центре города — на улице Глинки от наб. р. Мойки до пр. Римского-Корсакова и на Васильевском острове — на Среднем пр. от Кадетской линии В. О. до 10-11 линии В. О.

До конца текущей недели большой фронт работ развернется сразу с нескольких районах Санкт-Петербурга . Так, в Приморском районе подрядные компании начнут ремонтировать Мебельную ул. от Гаккелевской ул. до Туристской ул. ; Парашютную ул. от КАД до 3-й линии 1-й половины; пр. Испытателей от Богатырского пр. до Коломяжского пр. В Выборгском районе начнут менять асфальт на пр. Энгельса от Северного пр. до пр. Луначарского и от пр. Просвещения до Суздальского пр. и в Институтском переулке. В Калининском районе — на Свердловской наб. от Арсенальной ул. до ул. Ватутина и на Арсенальной наб. В центре города ремонтные работы будут вестись на Садовой ул. от Гороховой ул. до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова. Также асфальт заменят и на Сенной пл. и улице Труда. На Васильевском острове состоится ремонт Малого пр. от наб. Макарова до 12-13 линии В. О.

С 30 июля начнется ремонт второй части Невского проспекта — от пл. Восстания до пл. Александра Невского. Замена асфальта на главной магистрали города продлится до конца августа.

Кроме этого, до конца сезона заменят асфальт на Лермонтовском пр. от ул. Декабристов до наб. р. Фонтанки с перекрестком наб. р. Фонтанки (от ул. Союза Печатников до наб. р. Фонтанки), Магнитогорской улице и на множестве других объектов.

Объем адресной программы по статье ремонт дорог в 2018 году составляет 5 млрд рублей. Всего программа включает 101 адрес. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.