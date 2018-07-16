Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом

Особых ожиданий от предстоящих переговоров нет ни у российской, ни у американской стороны. Как в Москве , так и в Вашингтоне заявляют: важен сам факт такой встречи. Можно надеяться, что, как минимум, будут разморожены каналы связи между Россией США по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты.

Финляндия в целях безопасности ввела паспортный контроль на своей границе с остальными европейскими странами — несмотря на то, что входит и в Евросоюз , и в шенгенскую зону. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь, где находится дворец президента. Приходящие сюда паромы будут причаливать в других районах. Кроме того, местных жителей предупредили, что не надо снимать кортежи Путина и Трампа — даже на телефоны.

Просторный медиацентр с двумя саунами подготовлен в Хельсинки для журналистов. Ожидается, что в финскую столицу прибудут от 1,5 до 2 тысяч представителей СМИ из 61 страны. Распорядок дня уже опубликован в специальном мобильном приложении саммита HELSINKI2018. Стало известно, что российский лидер планирует переговоры и с финским президентом. «Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинисте — в 16.30», — сказано в расписании.

Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральной площадки для переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начинались американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-м проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1990-м встречались Михаил Горбачев Джордж Буш-младший , напоминает «Правда».

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